«Детей артистов ругают»: Дубцова раскрыла главный секрет сына

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Сын Дубцовой боится стать певцом из-за предвзятого отношения к детям артистов

«Детей артистов ругают»: Дубцова раскрыла главный секрет сына

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Артистка рассказала, что препятствовала тяге наследника к музыкальной карьере.

Певица Ирина Дубцова раскрыла секрет единственного сына Артема. Она призналась, что наследник имеет огромный талант, однако пока скрывает его из-за известности и популярности мамы.

В своем Telegram-канале знаменитость рассказала, что 18-летний Артем очень любит музыку. Тяга к ней у него буквально с детства. А талант у него природный, ведь ни разу юноша не брал уроки вокала у профессионала.

Сама же Дубцова видит Артема в будущем на сцене. Ему уже даже поступали предложения. К примеру, поучаствовать в одном из новых музыкальных шоу на федеральном канале. Но от предложения Артем отказался, потому что он опасается предвзятого отношения публики к его звездному статусу и статусу его матери.

«Вот мы все думаем и думаем, запеть официально или нет. Детей артистов всегда ругают», — сообщила артистка.

К слову, и сама Дубцова начала свою творческую карьеру с участия в «Фабрике звезд». Она даже стала победительницей одного из сезонов. Помимо карьеры на музыкальном шоу она построила личную жизнь. Солист группы «Plazma» Роман Черницын сделал ей предложение. В мае 2004 года они стали мужем и женой. Спустя два года родился Артем, а еще через два года семья распалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Дубцова относится к девушке своего сына.

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