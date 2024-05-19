«Вселяет надежду»: спасатели пытаются добраться до места аварии вертолета с главой Ирана

Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями.

Спасатели пытаются добраться до места аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирна Эбрахим Раиси. Воздушное судно совершило жесткую посадку, предварительно, из-за непогоды. Как пишет Tasnim News Agency, лидер страны летел со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая проходила на границе двух стран.

«Некоторые люди из окружения президента связались с командным центром, что вселяет надежду на то, что в результате аварии обошлось без жертв», — отмечает агентство.

Также отмечается, что в кортеже президента Ирана было три вертолета. Два воздушного судна, на борту которых находились министры и чиновники, благополучно приземлились.