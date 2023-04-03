Что такое мужской климакс и может ли он вызывать бесплодие — ответ врача

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Рита Миронова
Рита Миронова 41

Врач-эндокринолог Гелашвили: мужчины тоже сталкиваются с климаксом после 40 лет

Что такое мужской климакс и может ли он вызывать бесплодие — ответ врача

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Olney

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Для женщин после 40-45 лет конец репродуктивной функции знаменуется менопаузой. А есть ли аналогичное явление у мужчин?

Андропауза у мужчин, возникающая после 40 лет, похожа на менопаузу у женщин, однако между этими процессами есть существенная разница. Врач-эндокринолог Тамара Гелашвили рассказала изданию «Страсти», что андропауза не может вызвать бесплодие, в отличие от женского климакса.

Так, мужчины после 40 лет могут столкнуться с импотенцией, но их репродуктивная функция при этом не нарушится. Даже после наступления андропаузы мужчина сможет оплодотворить женскую яйцеклетку.

Помимо этого, андропауза и менопауза отличаются друг от друга гормонально. У мужчин с наступлением так называемого климакса не происходит резкого снижения уровня тестостерона. Этот процесс обычно происходит медленно и постепенно.

«Некоторые мужчины никогда не достигают той стадии, когда их начинают беспокоить симптомы снижения тестостерона», — отметила Тамара Гелашвили.

А самое главное — андропауза может влиять не на всех мужчин. Чаще она возникает, если у человека изначально был низкий уровень тестостерона. Менопауза, напротив, неизбежно наступает у всех женщин после 40-45 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие скрытые последствия менопаузы существуют.

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