Разговариваете сами с собой? Психотерапевт объяснила, когда это опасно

Газета.ру: психолог объяснила, в каких случаях разговоры с собой безопасны

Разговоры с самим собой не обязательно указывают на психическое расстройство. По словам психотерапевта, психолога и эксперта телеканала «Доктор» Екатерины Макаровой, люди нередко просто озвучивают мысли, которые другие привыкли оставлять при себе. Об этом специалист рассказала «Газете.ру».

Привычка вести внутренний диалог формируется еще в детстве. Ребенок наблюдает, как взрослые комментируют происходящее, объясняют свои поступки, а затем перенимает этот способ взаимодействия с окружающим миром.

Если человек проговаривает планы, описывает собственные действия или хвалит себя за результат, повода для беспокойства обычно нет. Такие реплики могут помогать сосредоточиться, справляться с повседневными задачами и поддерживать уверенность в своих силах.

«Важно оценивать содержание разговора. Если человек просто описывает свои действия или произносит поддерживающие фразы вроде „хорошо получилось“ или „я молодец“, это проявление внутренней поддержки и здоровой психики», — отметила Макарова.

Однако значение имеет не только сам факт разговора, но и то, каким тоном человек обращается к себе. Постоянная самокритика, оскорбления и унизительные высказывания могут быть связаны с низкой самооценкой или негативным опытом прошлых отношений. Человек, который долго сталкивался с обесцениванием со стороны окружающих, может начать относиться к себе также даже спустя время.

«Если рядом нет людей, которые обесценивают и обижают человека, он может начать делать это сам по отношению к себе. Такая привычка ухудшает состояние и может привести к депрессии», — предупредила специалист.

Еще один тревожный признак — голоса, которые человек воспринимает не как собственные мысли и которыми не способен управлять. В таких случаях он может вступать с ними в диалог, спорить, отвечать на реплики или пытаться заставить их замолчать. Макарова пояснила, что подобные проявления могут быть связаны со слуховыми галлюцинациями. При их возникновении необходимо обратиться к психиатру.

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