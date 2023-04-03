Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале

В Иркутской области вблизи поселка Еланцы было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Об этом в Байкальском филиале Единой геофизической службе СО РАН сообщили РИА Новости.

По данным исследовательского центра, энергетический класс землетрясения — 12,3. Магнитуда толчков оценивается в 4,7, однако в эпицентре, середине Байкала, магнитуда составила 6,4. Очаг располагался в 20 километрах к югу от поселка Еланцы.

Отмечается, что в Иркутске также ощущались подземные толчки. Их магнитуда в городе составила 3-4. В МЧС уточнили, что разрушений нет, а инфраструктура работает без перебоев.

Ранее серия мощных толчков произошла на Камчатке. Утром 3 апреля жители содрогнулись от подземных ударов магнитудой 6,9, а после произошло еще пять новых землетрясений.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором зафиксирован момент землетрясения и последствия стихийного бедствия на Камчатке.