На Камчатке зафиксировали пять новых землетрясений магнитудой до 4,6

После мощного землетрясения магнитудой 6,9 на Камчатке произошла серия новых подземных толчков. По данным сайта Геофизической службы региона, их магнитуда составила от 3,6 до 4,6.

Некоторые районы остались без электричества, частично разрушены здания и помещения.

Очаг землетрясения находился в акватории Тихого океана, там же, где произошли предыдущие подземные удары, предположительно, на расстоянии 50 километров от Петропавловска-Камчатского.

Утром 3 апреля местный филиал Геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 6,9. Очаг подземной бури залегал на глубине около 100 километров в акватории Авачинского залива. О пострадавших не сообщалось. Угрозы цунами не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что накануне, 2 апреля, в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7, 1.