Скучно и дорого: Айза рассказала о тяжелом бремени материнства

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Бывшая жена Гуфа Айза призналась, что ей скучно быть матерью

Скучно и дорого: Айза рассказала о тяжелом бремени материнства

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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Бизнесвумен пожаловалась, что дети слишком часто болеют.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза высказала свое мнение о материнстве. Об этом она рассказала в своем личном блоге. Знаменитость не постыдилась признаться, что быть матерью очень скучно.

«Сразу готовьтесь, ваша жизнь будет скучной, и вам не будет принадлежать», — заявила Айза.

При этом она отметила, что детишки, конечно же, очень миленькие, но содержать их дорогое удовольствие.

«Особенно, когда они болеют. А дети постоянно болеют», — заключила бизнесвумен.

До этого Айза рассказала о своей тяжелой болезни, которая застигла ее врасплох во время отдыха на Бали. По ее словам, она заболела гнойной ангиной и ей было настолько плохо, что она не смогла даже вызвать самостоятельно скорую. На помощь пришли близкие друзья, которые оказались рядом.

У Айзы двое детей. В 2010 году она родила сына Сэма от рэпера Гуфа. В 2017 году знаменитость стала мамой во второй раз и родила сына Элвиса от серфера Дмитрия Анохина, за которым была замужем с 2015 по 2020 год.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Айза отреагировала на слухи о воссоединении с Гуфом.

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