Мы летели с огромного водопада: Матвиенко о состоянии музыкальной индустрии

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 56

Организатор конкурса «Автора!» Матвиенко заявил о смещении потребительских ценностей

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Одурманенные общемировыми тенденция певцы и их поклонники не осознавали грядущей катастрофы.

Ценности, связанные с потребительским отношением к жизни, сместились. Такое мнение выразил композитор, организатор конкурса «Автора!» Игорь Матвиенко.

Он отметил, что за последние полтора года очень сильно поменялась музыкальная индустрия. Если раньше молодежь вдохновлялась треками рэперов, поющих лишь о материальных составляющих, то сейчас молодые люди стали больше ценить глубинные и искренние композиции.

«Все эти ценности, связанные с потребительским отношением к жизни: бабки (деньги. — Прим. ред.), телки (женщины. — Прим. ред.) и прочие вещества, эти ценности сместились и ушли куда-то в сторону», — считает Матвиенко.

Композитор сравнил мировую музыкальную индустрию с водопадом. По его мнению, российские певцы и слушатели, одурманенные общемировыми тенденциями, неслись в этом потоке напрямую вниз.

«Я не знаю, что бы было следующим после всего этого: мата, негатива, наркотиков и так далее. Что должно быть следующим шагом? А так мы немножко все-таки этот поток остановили и пытаемся его чуть-чуть развернуть», — рассказывал Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел финал конкурса «Автора!».

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
77.95
0.63 84.62
0.51
Порядок дома — порядок в голове: китайский совет дня на вторник, 4 апреля

Последние новости

16:33
СК предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга
16:30
«Улица за улицей»: военкор Матюшин спрогнозировал освобождение Авдеевки
16:20
«Высокотехнологичная отрасль»: Путин заявил о росте экспорта сельхозпродукции
16:14
Выйдет сухим из воды? Какое наказание может грозить экс-президенту США Трампу
16:05
Пропавшего несколько дней назад отца хоккеиста Мичкова нашли мертвым в пруду
15:54
Мы летели с огромного водопада: Матвиенко о состоянии музыкальной индустрии

Сейчас читают

Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта
«Коверные клоуны Ермак и Ватанабэ»: летние Игры в Париже превращаются в бродячий цирк
Отец SHAMAN: Ярослав остается тем же простым и открытым парнем
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео