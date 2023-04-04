Пауэрбанк взорвался в рюкзаке студента в Екатеринбурге

Пару огненных минут пришлось пережить студенту в Екатеринбурге. Прямо в его рюкзаке начал гореть самый обыкновенный пауэрбанк. Парень так растерялся, что даже не подумал бросить сумку. Видимо, пытался спасти учебники.

В итоге в техникуме сработала сигнализация, а сам рюкзак прогорел так, что в нем вряд ли можно будет что-то еще носить. Почему взрываются аккумуляторы и как этого не допустить — мы спросили у эксперта.

«Чаще всего это или механические повреждения или температурные изменения, то есть горячо-холодно. Или просто некачественный бренд. При взрыве пауэрбанка трудно уже что-то сделать. Важно избегать подобных ситуаций — принимать изначально правильные решения при покупке. Тут лучше отойти и ничего не трогать», — рассказал IT-специалист Артtм Геллер.