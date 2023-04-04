Лавров: Евросоюз потерял Россию по своей же вине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Если европейские политики захотят сменить вектор в сторону уважительного диалога с РФ, страна готова будет рассмотреть предложение, отметил министр.

Лавров: Евросоюз потерял Россию по своей же вине

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/K. Steinkamp via www.ima

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Европейский союз по своей вине потерял Россию, поэтому теперь Москва рассматривает его как недружественное объединение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью aif.ru.

«Евросоюз „потерял“ Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны-члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения», — отметил он.

Москва, по словам политика, сделала соответствующие выводы и при необходимости будет действовать жестко, не забывая о национальных интересах РФ и общепринятом принципом взаимности.

«Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с РФ, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения исходя из наших национальных интересов в новой Концепции внешней политики страны», — заключил Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем европейские политики стали чаще приезжать в Киев.

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