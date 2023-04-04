Порядок дома — порядок в голове: китайский совет дня на вторник, 4 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 47

Будет полезным запланировать на этот день домашние дела.

Порядок дома — порядок в голове: китайский совет дня на вторник, 4 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 4 апреля?

Вторник переполнен энергиями очищения. Они могут сами почистить вас — убрать что-то из вашей жизни. Или же вы можете взять процесс в свои руки и заняться генеральной уборкой самостоятельно. Свободу выбора никто не отменял.

Совет дня: если вы до сих пор не разобрали завалы в шкафах — самое время это сделать. Пора, пора встретить весну с чистыми полками. Соберите всю одежду, которую не носили более года, и отнесите ее в благотворительные фонды или секонд-хенды. Так вы не просто наведете порядок в своем пространстве, но и совершите большое экологическое дело.

Предостережение дня: не стоит во вторник начинать что-нибудь строить. Неважно что это — дом, бизнес или отношения. В день большой чистки начинать их возводить не очень правильно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
77.95
0.63 84.62
0.51
Порядок дома — порядок в голове: китайский совет дня на вторник, 4 апреля

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