«Пойдем искать маму»: мужчина пытался увести чужого ребенка в ТЦ Москвы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 156

В Москве задержан 50-летний курьер за приставания к ребенку в батутном центре

«Пойдем искать маму»: мужчина пытался увести чужого ребенка в ТЦ Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Отец успел вовремя. Еще бы чуть-чуть и его дочь могла уйти в неизвестном направлении с другим мужчиной.

В Москве неизвестный мужчина приставал к маленькой девочке прямо в торгово-развлекательном центре. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что это произошло в батутном центре на Каширском шоссе. По словам отца, который сразу же обратился к полицию, к его трехлетней дочери приставал мужчина в бассейне, когда вокруг было много людей и других детей.

«Брал на руки, играл с ней в бассейне с шариками, после чего сказал ей: «Пойдем искать маму», — говорит отец.

Папа девочки вовремя успел перехватить дочь, иначе мужчина увел бы ее в неизвестном направлении. Полиция задержала подозреваемого — им оказался 50-летний курьер, ранее не судимый.

Сейчас девочка и отец напуганы, а правоохранительные органы приняли меры. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают сотрудников данного батутного центра и иных очевидцев произошедшего. Проводится доследственная проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как девочка из детдома под Екатеринбургом пострадала от педофила-шантажиста.

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