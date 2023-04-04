Илья Резник расстроил поклонников грустной новостью о Билане: «Вынесли записку»

Артист должен был выступить на концерте, посвященном 85-летию поэта.

Поэт Илья Резник, давший концерт к своему 85-летию, огорчил гостей грустной новостью о певце Диме Билане. Дело в том, что артист должен был стать хедлайнером творческого вечера знаменитости, но его планы изменились, рассказывает издание dni.ru.

«О том, что его не будет, я узнал уже когда концерт начался. Мне из-за кулис вынесли записку, где было всего одна фраза — „Билана не будет“. И я показал ее залу», — рассказал Резник.

По его словам, гости такому известию огорчились. Многие из них пришли на концерт ради кумира, который, кстати, должен был выступить с песней «Грешная страсть». Илья Резник написал стихи к этому музыкальному произведению еще более 20 лет назад, и звучало оно тогда в исполнении группы A`STUDIO. Теперь же публике было интересно, как композиция прозвучит в прочтении победителя «Евровидения». Но не сложилось, и поэт это воспринял философски.

«Ну, не будет и не будет», — произнес он.

Илья Резник признается, что больше расстроился из-за отмененного выступления другого гостя — композитора Максима Дунаевского. Двух легенд из мира музыки связывает давний и удачный опыт сотрудничества, результатом которого стало произведение «Молитва». Однако маэстро не смог посетить событие, предположительно, из-за проблем со здоровьем.

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