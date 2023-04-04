Восемь автомобилей ГИБДД понадобилось для погони за лихачем в Новосибирске

Сразу восемь служебных автомобилей ГИБДД понадобилось, чтобы догнать лихача в Новосибирске. Видео масштабной погони попало в объективы камер наблюдения.

Причины преследования пока не называются. На данный момент известно, что водителю все же не удалось уйти от стражей порядка, в какой-то момент его остановили и задержали. Теперь нарушитель дает показания в отделении.