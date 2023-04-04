«Высокотехнологичная отрасль»: Путин заявил о росте экспорта сельхозпродукции

После введения санкций против России эксперты пророчили, что страна останется без продовольствия. Однако произошла совершенно обратная ситуация.

Россия увеличила экспорт сельхозпродукции более чем в два раза. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими завода железнодорожного машиностроения в Туле. При этом, подчеркнул президент, импорт сократился.

«Экспорт вырос в разы. А импорт, как раз наоборот, сократился», — сообщил Путин.

В 2014 году, по словам президента, Россия пошла на рискованный шаг. В ответ на санкции со стороны западных стран РФ ограничила им доступ сельхозпродукции на рынок. Эксперты пророчили, что страна останется без продовольствия. Однако произошла совершенно обратная ситуация.

«Сельское хозяйство на освободившейся рынок вышло со своей продукцией в большом объеме, по качеству выше западной продукции», — отметил Владимир Путин.

Он объяснил такой результат тем, что в стране стали уделять особое внимание стандартам в области экологии и качества продуктов питания. Так, например, раньше Россия закупала 1400 тонн мяса, а теперь экспортирует свое.

«Сельское хозяйство это не просто советские колхозы, это высокотехнологичная отрасль, которая потянула за собой и массу других производств», — отметил президент.

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