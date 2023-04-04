«Санкции — это надолго»: Путин предложил подумать о суверенном развитии страны
Путин: санкции против России останутся надолго
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Сейчас стране просто крайне необходимы средние и долгосрочные преобразования.
Президент России Владимир Путин объявил, что западные санкции продлятся еще очень долгое время. Такое мнение он выразил на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
«Хочу здесь отметить, что все мы понимаем, санкции, конечно, надолго», — говорит глава государства.
По его словам, помимо того, что в России сейчас происходит замещение импортных технологий и продуктов, нашей стране просто крайне необходимы средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны.
До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что по России был нанесен сильнейший в новейшей истории санкционный удар лишь с одной целью — подкосить российский народ. Запад принимал попытки разрушить финансовую систему страны с помощью антироссийских санкций. Ограничения нарушили многие экономические и хозяйственные связи на первых этапах.
Однако сложилась парадоксальная для Запада ситуация: их же запретительные санкции только помогли развитию российского рынка.
Только в прошлом году поддержка отечественных высоких технологий выросла втрое — до 12 миллиардов. Также правительство приняло целый пакет мер по поддержке бизнеса.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в регионах РФ намерены развивать экономику и промышленность.
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