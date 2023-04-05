С какого возраста можно отпускать ребенка гулять одного? Ответ психолога

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Алексей Панков
Алексей Панков 25

Психолог Макухина: ребенка можно отпускать на улицу одного с семи или восьми лет

С какого возраста можно отпускать ребенка гулять одного? Ответ психолога

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Не будут лишними и нашивки на одежде ребенка с его ФИО и контактами родителей.

С какого возраста безопасно отпускать детей гулять в одиночку? Ответ на этот вопрос для Газеты.ру дала клинический психолог Мария Макухина. По словам специалиста, дети могут начинать самостоятельные прогулки в возрасте семи-восьми лет. Врач подчеркнула, что в это время у них уже на достаточном уровне развит самоконтроль. Даже если ребенок потеряется, он без проблем вспомнит номера телефонов родителей или домашний адрес. Также в этом возрасте начинает формироваться вербально-логическое мышление. Иными словами, младшеклассник видит связь между своими поступками и их последствиями.

При этом родителям важно напоминать ребенку о правилах дорожного движения (ПДД) и общения с незнакомыми людьми.

«Расскажите ему про правила дорожного движения, которые касаются пешеходов. И, конечно, про правила взаимодействия с незнакомыми взрослыми: не разговаривать с ними, не брать никаких подарков и угощений, не поддаваться на уговоры», — отметила специалист.

Также психолог посоветовала научить ребенка обращаться за помощью на улице только к сотрудникам полиции или взрослым, которые идут с детьми. В крайнем случае можно зайти в магазин и попросить помочь там. Лучшим же вариантом будет прогулка во дворе, который просматривается из окон квартиры.

«Можно положить GPS-метку в карман уличной одежды ребенка. В телефон или часы должны быть заранее вбиты номера телефонов родителей, друзей, близких родственников и номер экстренной службы», — посоветовала психолог.

Кроме того, ребенок должен носить одежду со светоотражающими элементами. Хорошим вариантом будет прикрепить нашивки с именем и фамилией ребенка и с номером телефона родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда родителям пора вести ребенка к психиатру.

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