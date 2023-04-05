Отец Романа Костомарова обнадежил новостями о его состоянии: «Все положительно»

Прославленный фигурист борется за жизнь — в январе он был госпитализирован с пневмонией. Немногим позже развился сепсис, из-за которого спортсмену ампутировали стопы и кисть руки.

Отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Сергей поделился обнадеживающими новостями, хоть и был немногословен. В интервью «Матч ТВ» он сказал, что оценивает состояние сына, как положительное. Тем самым Сергей Костомаров подтвердил появившуюся прежде в прессе информацию о некоторых улучшениях.

Немногие знаменитые друзья и коллеги комментируют болезнь Романа Костомарова. Те, кто соглашается на интервью, не вдаются в подробности. В СМИ появляются материалы то о переводе спортсмена в немецкую клинику, то об ухудшении состояния — на деле это лишь предположения и домыслы обывателей. Но, судя по словам отца, фигуристу действительно лучше в последние дни.

«Все нормально. ‹...› Все положительно», — сказал Сергей Костомаров.

В феврале фигуристу исполнилось 46 лет. В 2006 году он с партнершей Татьяной Навкой завоевал золото Олимпиады в Турине. Пара также дважды выигрывала чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы. В январе 2023-го Романа Костомарова госпитализировали с жалобами на боли в груди и общую слабость. Позже ему диагностировали воспаление легких и сепсис.

Спортсмен на время лечения был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Через месяц его состояние усугубилось гангреной, врачам пришлось ампутировать ему обе стопы и кисть правой руки. Далее — два инсульта… К данному моменту известно, что Костомаров в сознании, общается с близкими, врачи начали его реабилитацию, а также подготовку к протезированию.

Ранее программа Пятого канала «Светская хроника» выясняла, почему Роман Костомаров, несмотря на известность и возможности, оказался на грани жизни и смерти.