Уступил место: Илон Маск больше не самый богатый человек мира

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Илон Маск больше не самый богатый человек мира

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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В настоящее время капитал предпринимателя оценивается в 180 миллиардов долларов. Кто опередил американского бизнесмена?

В международном списке Forbes вновь сменился лидер. Богатейшим человеком планеты назван Бернар Арно — владелец французского концерна, в который входят Louis Vuitton, Christian Dior и другие люксовые бренды. За год его состояние увеличилось на 53 миллиарда долларов, что стало самой большой прибылью среди его коллег-богачей. Сейчас оно составляет 211 миллиардов.

Илон Маск, возглавляющий Tesla и SpaceX, а также владеющий Twitter, опустился на второе место. Его капитал, согласно рейтингу, оценивается в 180 миллиардов долларов.

Третье место в списке занял основатель Amazon Джефф Бэзос. Он оказался «беднее» Маска на 65 миллиардов.

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