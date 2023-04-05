Супруга Джо Байдена представит США на коронации Карла III

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 18

Американский лидер уже сообщил британскому королю, что останется дома.

Супруга Джо Байдена представит США на коронации Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Президент США Джо Байден не полетит в Великобританию на коронацию Карла III. Американский лидер уже провел с монархом телефонный разговор и заверил — представитель от страны будет на церемонии. Первая леди Джилл Байден. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент… Сообщил, что первая леди Джилл Байден с нетерпением ждет возможности посетить ее (Коронацию. — Прим. ред.) от имени США», — говорится в заявлении.

Джо Байден в ходе беседы также оценил прочность отношений между Вашингтоном и Лондоном и подчеркнул, что хочет встретиться с Карлом III в будущем.

О вероятном отказе американского лидера от приглашения на коронацию стало известно еще на прошлой неделе. Британские СМИ сообщали, что администрация Белого дома старается сводить к минимуму перелеты и дальние поездки главы государства, поскольку в связи с возрастом (80 лет) и состоянием здоровья дорога дается ему нелегко.

Ведущие политики, в том числе член комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Боб Сили, высказывали недовольство решением президента США. Хоть данное мероприятие не является обязательным для лидера Штатов, но его визита, очевидно, ждали.

Коронация 74-летнего Карла III состоится 6 мая. Титул перешел к нему от матери Елизаветы II. Она скончалась в сентябре прошлого года в возрасте 96 лет. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто написал гимн для коронации.

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