В Хабаровском крае фура слетела с моста в реку после столкновения с легковым пикапом

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Виновник аварии скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, он был сильно пьян.

В Хабаровском крае фура слетела с моста в реку после столкновения с легковым пикапом

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В Хабаровском крае фура рухнула с моста из-за пьяного водителя Lexus. Большегруз двигался по своей полосе, когда на мосту встречный кроссовер неожиданно сделал крен в сторону грузовика и ударился о него боком.

Из-за столкновения водитель фуры потерял управление и, протаранив заграждение, машина упала в воду, а затем начала тонуть. В кабине в этот момент находились два человека. Водитель большегруза погиб. Пассажирку неравнодушные очевидцы достали из реки с помощью веревки. А вот виновник аварии скрылся с места ДТП. По словам очевидцев, он был сильно пьян.

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