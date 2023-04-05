Сэндвич-увлажнение: как добиться идеальной кожи в домашних условиях

Дерматолог рассказала о трех простых способах.

Добиться идеальной, красивой и чистой кожи можно не только с помощью дорогостоящих процедур и каждодневного похода к косметологам. О том, из чего должен состоять уход, чтобы кожа всегда оставалась здоровой и свежей, изданию «Страсти» рассказала врач-дерматолог Александра Малахова.

По словам эксперта, есть три простых способа. В первую очередь, добавлять в уход витамин С и ретинол. Главное — делать это регулярно и выработать определенную систему для своего типа кожи. Результаты могут дать о себе знать даже быстрее, чем после похода к косметологу.

«Самое безопасное, что вы можете сделать для своей кожи — это, во-первых, определить ее тип и проблематику. Во-вторых, подобрать уход под ваш конкретный запрос. В-третьих, в течение определенного времени регулярно выполнять все рекомендации и уже по прошествии времени делать выводы о том, что подходит вашей коже, а что нет», — говорит Малахова.

В 2023 году основной тренд для комбинированной кожи — skin cycling (цикличная система). Смысл заключается в том, чтобы чередовать средства для лица с ретинолом и кислотами.

Второй тренд, но уже для обладательниц сухого типа — сэндвич-увлажнение. Это когда средства наносятся на кожу поочередно. Сначала нужно протереть лицо тоником, зачем использовать тканевую маску. После нанести увлажняющую сыворотку и крем.

Третий тренд — skin shining. При такой технике необходимо каждый день наносить сыворотку с витамином С и два раза в неделю протирать тоником с АН-кислотами.

Дерматолог напоминает, что здесь главное не использовать все и сразу.

Однако стоит учесть, у некоторых может быть аллергия на какие-либо компоненты, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.

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