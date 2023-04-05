Жителя Австралии парализовало после неудачной попытки высморкаться

Жителя Австралии поразил паралич после того, как он высморкался. Как пишет Daily Mirror, трагедия произошла с мужчиной более года назад. Жена Кирсти обнаружила его в ванной комнате без сознания. Перед этим, по словам женщины, она услышала громкий хлопок.

Что именно произошло с мужчиной в ванной — неизвестно. Возможно, он высморкался и потерял равновесие. Известно лишь, что во время падения австралиец ударился шеей о скамейку в ванной. Роковая случайность привела к повреждению спинного мозга, и мужчина оказался полностью парализован.

«Врачи позвонили и сказали, что у него вывих шеи из-за удара о скамейку, что вызвало травму спинного мозга. И они не узнают степень травм, пока не сделают операцию и анализы», — рассказала Кирсти.

Несчастному провели шестичасовую операцию, после чего помогали реабилитироваться полгода. Однако поставить его на ноги врачам не удалось, хоть и общее состояние пациента улучшилось. По мнению медиков, австралиец никогда не сможет встать на ноги снова.

У мужчины четверо детей, воспитание которых теперь по большей части легло на плечи жены. Кирсти приходится совмещать бизнес и домашние хлопоты, в том числе уход за мужем, который теперь передвигается только в инвалидной коляске.

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