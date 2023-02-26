Женщина подавилась блином и умерла в санатории Омской области

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 45

По словам очевидцев, после тога как несчастная поперхнулась, она все равно решила доесть блин.

Женщина подавилась блином и умерла в санатории Омской области

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Женщина, которая участвовала в конкурсе поедания блинов, подавилась и скончалась. Трагедия произошла в одном из санаториев Омской области. Об этом сообщили местные группы в социальных сетях. Позже информацию подтвердили в ГУ МВД по региону.

Очевидцы рассказывают, что умершая омичка поперхнулась блином, закашлялась, но все равно решила доесть конкурсную тарелку с блинами. Дежурный врач пытался спасти 38-летнюю женщину, но безуспешно. Он констатировал смерть.

Также по фотографиям из социальных сетей погибшей стало известно, что у женщины были нарушения опорно-двигательного аппарата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое ДТП произошло на трассе М-11 в сторону Москвы и остановило движение в сторону столицы. Власти организовали переезд транспортных средств на трассу М-10.

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