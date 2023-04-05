Какие опасности несет весна людям с неврологическими заболеваниями

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Алексей Панков
Алексей Панков 23

Эксперт объяснила, что может помочь справиться с недугами.

Какие опасности несет весна людям с неврологическими заболеваниями

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

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Что делать, если в весенний период у вас обострилось одно из неврологических заболеваний? На этот вопрос в интервью aif.ru рассказала врач-невролог Наталья Пинаева.

Специалист отметила, что на фоне смены погоды неожиданно может понизиться или повыситься давление. Также есть риск столкнуться с головными болями, головокружением и даже инфарктом или инсультом. Хуже себя будут чувствовать люди с различными заболеваниями нервной системы: невроз, неврит и другие. Также с проблемами сталкиваются люди, страдабщие от заболеваний опорно-двигательного аппарата.

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По словам врача, главная причина кроется в биологической перестройке из-за изменения погоды и увеличения трудового дня. Органы и системы, пораженные хроническими заболеваниями, не могут быстро адаптироваться к новым условиям, что и становится причиной плохого самочувствия.

В такой ситуации может помочь сбалансированный режим труда и отдыха. Кроме того, важно не забывать о регулярном питании, витаминах и занятиях спортом.

Что касается мигреней, врач отметила, что они связаны с гормональными процессами. Погодные условия оказывают негативное влияние лишь на небольшой процент людей.

Ранее 5-tv.ru показал видео того, как в Подмосковье на врачей напал агрессивный пациент. Успокоить его смогли только прибывшие полицейские.

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