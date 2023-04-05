Какие опасности несет весна людям с неврологическими заболеваниями
Эксперт объяснила, что может помочь справиться с недугами.
Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude
Что делать, если в весенний период у вас обострилось одно из неврологических заболеваний? На этот вопрос в интервью aif.ru рассказала врач-невролог Наталья Пинаева.
Специалист отметила, что на фоне смены погоды неожиданно может понизиться или повыситься давление. Также есть риск столкнуться с головными болями, головокружением и даже инфарктом или инсультом. Хуже себя будут чувствовать люди с различными заболеваниями нервной системы: невроз, неврит и другие. Также с проблемами сталкиваются люди, страдабщие от заболеваний опорно-двигательного аппарата.
По словам врача, главная причина кроется в биологической перестройке из-за изменения погоды и увеличения трудового дня. Органы и системы, пораженные хроническими заболеваниями, не могут быстро адаптироваться к новым условиям, что и становится причиной плохого самочувствия.
В такой ситуации может помочь сбалансированный режим труда и отдыха. Кроме того, важно не забывать о регулярном питании, витаминах и занятиях спортом.
Что касается мигреней, врач отметила, что они связаны с гормональными процессами. Погодные условия оказывают негативное влияние лишь на небольшой процент людей.
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