В Петербурге вспыхнул сильный пожар в многоквартирном доме — видео

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 119

В Петербурге на пересечении Десантников и Маршала Захарова вспыхнул сильный пожар

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На место уже выехали экстренные службы. Пока не известно, есть ли в горящих квартирах люди.

В одном из многоквартирных домов Петербурга произошел сильный пожар. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По последним данным, горят сразу несколько квартир на последних этажах жилого дома по адресу улица Десантников, 22.

Судя по видеозаписям, огонь охватывает все большее пространство, из окон валит густой черный дым. Вокруг дома собрались люди, рядом образовалась пробка из автомобилей.

На место выехали экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как крупный пожар произошел у молокозавода в Петербурге.

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.50
0.14 87.10
0.38
Спокойствие ума — основа умиротворения: китайский совет дня на среду, 5 а...

Последние новости

17:08
Взрослый разговор без ремня: как убедить подростка бросить курить вейп
16:59
«Где Голливуд и где Россия?»: SHAMAN о величии русской культуры перед западной
16:50
Путин озвучил, какие инструменты политики США привели к кризису на Украине
16:41
Подросток-циркач в Свердловской области сорвался с высоты и впал в кому
16:29
Путин освободил Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС
16:20
От Уссурийска до Петербурга: подробности жизни мужчины, скрывавшего у себя Трепову

Сейчас читают

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
Катя Лель поливает святой водой подарки от поклонников
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео