Штраф и уголовное дело: как будет работать запрет вейпов для несовершеннолетних

Уже на следующей неделе в России могут полностью запретить продажу вейпов подросткам.

В России могут ввести полный запрет вейпов для несовершеннолетних. Как пояснили в Госдуме, решение связано с тем, что электронные сигареты по большей части используются подростками, а данная отрасль в стране так и не получила достаточного регулирования. Поправки в законопроект могут принять уже 11 апреля. Суть и исполнение этого закона в беседе с 5-tv.ru объяснил звездный адвокат Сергей Жорин.

В чем суть полного запрета вейпов для несовершеннолетних

В России ранее ввели частичный запрет никотиносодержащих вейпов. Сейчас же, как отметил Жорин, планируется запретить как продажу, так и рекламу любых вейпов. По мнению адвоката, это связано с участившимися случаями болезней и смертей среди подростков из-за электронных сигарет.

«Нередки случаи, когда электронные сигареты взрываются и причиняют вред здоровью. Также это стало модным, и школьники часто используют один и тот же вейп, это способствует переносу вирусов, заболеваний, инфекций и так далее», — отметил Сергей Жорин.

Кроме того, определить точное содержание всех веществ в вейпе невозможно. Даже при отсутствии никотина там могут быть вещества, которые не включены в список запрещенных, но по факту являются психотропными и меняют сознание ребенка.

Также эксперт обозначил влияние вейпов в подростковом возрасте на будущую жизнь. Так, например, парящий вейпы ребенок вырастет и получит психологическую зависимость.

«Это приведет, в лучшем случае, к употреблению табакосодержащей продукции. А в худшем случае — к употреблению чего-то иного», — объяснил Жорин.

Адвокат подчеркнул, что нововведение будет включать в себя не один закон, а целый комплекс, состоящий из двух-трех законов, которые, в том числе, регламентируют ответственность.

Кого и как будут наказывать

По мнению Сергея Жорина, законопроект будет аналогичен действующему запрету на продажу алкоголя и табака несовершеннолетним. То есть за нарушения будут предусмотрены те же санкции.

«Будут так же и санкции штрафные, и привлечение к административной ответственности, и, возможно, будет предусмотрена в определенных случаях также и уголовная ответственность», — объяснил Жорин.

При этом, поделился адвокат, некоторые крупные представители табачной промышленности выступают против полного запрета вейпов и предлагают просто приравнять их к сигаретам и табачной продукции, для которых уже существуют соответствующие ограничения.

«Но законодатель хочет внести именно полный запрет для несовершеннолетних», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как врачи объяснили необходимость запрета вейпов.