Путин: западные спецслужбы причастны к подготовке Киевом терактов в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37

«Недобитое» киевское подполье действует не только на новых территориях страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Глава РФ Владимир Путин сообщил, что Запад причастен к подготовке терактов и диверсий украинской стороны на территории России. Об этом он рассказал в рамках заседания Совета безопасности.

По словам президента, неонацистские преступники осуществляют свою деятельность не только на территории недавно присоединенных субъектов РФ, но и в других регионах страны.

«Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — прокомментировал Путин.

Глава государства также поручил жестко пресекать попытки киевского режима дестабилизировать покой в новых субъектах России. Он подчеркнул необходимость борьбы не только с «недобитым подпольем», но, по его словам, противостоять нужно и информационным атакам украинской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал первостепенной задачей защиту жителей новых регионов РФ.

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