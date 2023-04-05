Путин: западные спецслужбы причастны к подготовке Киевом терактов в России

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что Запад причастен к подготовке терактов и диверсий украинской стороны на территории России. Об этом он рассказал в рамках заседания Совета безопасности.

По словам президента, неонацистские преступники осуществляют свою деятельность не только на территории недавно присоединенных субъектов РФ, но и в других регионах страны.

«Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — прокомментировал Путин.

Глава государства также поручил жестко пресекать попытки киевского режима дестабилизировать покой в новых субъектах России. Он подчеркнул необходимость борьбы не только с «недобитым подпольем», но, по его словам, противостоять нужно и информационным атакам украинской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал первостепенной задачей защиту жителей новых регионов РФ.