Пенсионер и его внуки чуть не погибли при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

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Целый квартал города был окутан облаком пара. Как спасали оказавшихся в зоне коммунального ЧП?

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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В Петербурге на улицы хлынул кипяток. Целый квартал погрузился в облако пара, где абсолютно ничего не разглядеть. А в огромную яму с горячей водой провалился автомобиль. И это стало самым стрессовым моментом для всех, потому что в машине были пенсионер и двое детей — его внуки. Они получили ожоги, но выжили, благодаря спасателям, один из которых сам теперь в реанимации. Корреспондент «Известий» Василий Михеев весь день работал на месте ЧП.

«В восемь утра на пульт дежурного поступил сигнал об аварии на Дровяной улице Петербурга. Дальше события начали развиваться довольно стремительно и уже спустя 20 минут потребовалась не только помощь спасателей, но и помощь спасателям», — рассказывает журналист.

Сергей Юдин и Саранг Мешкеев на место прибыли в считанные секунды. Дожидаться спецтехники времени просто не было, поэтому решили действовать немедленно. Защитная одежда от кипятка не спасает, но герои-пожарные на свой страх и риск бросились к пострадавшим. Девочка не пострадала, а вот дедушку и мальчика с места увезли в больницу.

«Извлекли мужчину и детей, пострадали двое пожарных, они тоже госпитализированы», — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Сантк-Петербургу Андрей Литовка.

Поступок петербургских пожарных уже назвали героическим. У обоих мужчин ожоги. Тяжелее всего пришлось Сергею Юдину. Собой он рискует не впервые. В феврале прошлого года Юдина наградили медалью «За Отвагу на пожаре». Он вытащил двух человек из горящего здания.

Алексей Хряпин тоже пострадал. Он пытался отогнать свою машину из зоны ЧП, ногами угодил в кипяток. Помощь на месте ему оказали медики.

Автомобиль смогли извлечь из-под земли только спустя четыре часа — фиксировали кран, пытались подцепить многотонный внедорожник. Почему инцидент вообще произошел, сейчас разбираются прокуратура и коммунальщики. Порядка 275 зданий остались без тепла и горячей воды, в ближайшее время их обещают дать в резервном режиме, к утру же планируют полностью восстановить теплоснабжение.

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