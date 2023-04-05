«Еще интереснее и красивее»: космонавты поделились планами освоения других планет
Российские космонавты рассказали, как планируют изучать межпланетное пространство
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Экипаж МКС намерен изучить самые дальние планеты, а также их спутники. Чем еще планируют заниматься специалисты «Роскосмоса»?
Российские члены экипажа МКС дали пресс-конференцию, не покидая орбиты. Задать вопрос удалось и корреспонденту «Известий». Космонавт и Герой России Дмитрий Петелин рассказал, каким он видит следующий шаг в освоении межпланетного пространства.
«Я считаю, что мы должны осваивать дальние планеты от Земли, планеты внешнего пояса. Я думаю, это спутники Юпитера, Сатурна. Там есть довольно перспективные кандидаты, так сказать. Европа, например, Титан, Каллисто. Я думаю, в этом направлении нужно действовать, лететь дальше, смотреть, что же там. Мне кажется, там еще интереснее, еще красивее», — поделился он.
Также космонавты упомянули ядерный буксир, который сейчас разрабатывают в «Роскосмосе». Он будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы и получил название «Зевс».
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