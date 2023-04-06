Штурм Храмовой горы: в Иерусалиме произошли столкновения мусульман с полицией

Для разгона протестующих применялись гранаты и резиновые пули.

Новый штурм мечети Аль-Акса в Иерусалиме спровоцировал резкое обострение палестино-израильского конфликта. Полицейские ворвались в святыню, чтобы заставить людей покинуть Храмовую гору.

Сотни мусульман забаррикадировались в мечети с камнями и палками в нарушение соглашения с израильскими властями. В итоге большинство из них задержали и вывели с территории мечети.

В ходе столкновений палестинцы поджигали петарды, бросали в силовиков камни и коктейли Молотова. Для разгона протестующих израильские полицейские применили гранаты с электрошоком и резиновые пули.

Несколько человек получили ранения. В том числе палестинский подросток. Пуля попала ему в плечо.