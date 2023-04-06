Ольга Сан о расставании с Прохором Шаляпиным: «Я наговорила глупостей про нас»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 532

Ольга Сан прокомментировала слухи о расставании с Прохором Шаляпиным

Ольга Сан о расставании с Прохором Шаляпиным: «Я наговорила глупостей про нас»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На очередной столичной премьере звездный сердцеед появился не со своей избранницей, а с телеведущей Марией Борисовой.

Певец Прохор Шаляпин рассердился на свою девушку Ольгу Сан за чрезмерную болтливость. Избранница артиста наговорила лишнего об их отношениях журналистам, и в паре случился разлад. Но о расставании речи не идет, утверждает она, влюбленные уже на пути к примирению. Однако кинодебют своей возлюбленной Шаляпин пришел оценивать не с ней!

Ольга Сан появилась в жизни 39-летнего исполнителя год назад. Она, что примечательно, младше бойфренда, известного особым трепетом перед состоятельными дамами пенсионного возраста. И целый год в паре не возникало скандалов. Но недавно певец пришел на премьеру фильма в компании другой блондинки, тоже, к слову, не пожилой — ведущей прогноза погоды на ТВЦ Марией Борисовой. Неужели так он пытается проучить Ольгу?

«Мы ссорились из-за моих комментариев СМИ. Он сердится, что я наговорила всяких глупостей про нас, и мои слова до сих пор висят на первых строчках таблоидов. Но сейчас пытаемся восстановить отношения. Он бы уже помирился, если бы не эти таблоиды. На премьере мы были вместе, просто я, как всегда, опоздала, и он встретил там свою бывшую коллегу по прогнозу погоды», — поделилась Сан с изданием Starhit.ru.

Эскортом Шаляпина звезду не напугаешь. Она воодушевлена стартом своей актерской карьеры и чувствует себя прекрасно. Ольга Сан уверена, что в кино ее ждет большое будущее. На очереди еще два фильма, в которых она получила роли, есть в перспективе даже главные героини! Свой дебют новоиспеченная актриса посвятила умершему отцу.

Как рассказала Сан, ее папа ушел из жизни при странных обстоятельствах. Недавно раздался звонок, и на том конце провода сообщили, что мужчина был убит — это обескуражило горюющую дочь. Сейчас она в замешательстве, сомневается, стоит ли начинать расследование. Одно знает точно — возлюбленный Прохор Шаляпин всегда найдет нужное слово, чтобы ее успокоить и поддержать.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем молодой и цветущий Шаляпин составил завещание.

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