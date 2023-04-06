Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле Курильских островов

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Рита Миронова
Рита Миронова 30

Подземные толчки ощутили жители островов Итуруп и Кунашир. Последствия стихийного бедствия уточняются.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле Курильских островов

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin

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Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 4,9. В карте о землетрясениях Earthquake Track показано, что подземные толчки зафиксированы 6 апреля в акватории Тихого океана, в 88 километрах от Курильских островов.

По предварительным данным, очаг землетрясения находится на глубине 78 километров. Подземные толчки в 15:10 (7:10 по московскому времени — Прим. ред.) ощутили жители островов Итуруп и Кунашир.

До этого, 3 апреля, несколько землетрясений зафиксировали на Камчатке. Жители полуострова пережили пять мощных подземных толчков магнитудой от 3,6 до 4,6. Очаг находился там же, где ранее произошло мощное землетрясения магнитудой 6,9.

Также подземные толчки 3 апреля пережили жители поселка Еланцы в Иркутской области. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале. Примечательно, что в эпицентре магнитуда составила 6,4.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео землетрясения и его последствий на Камчатке.

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