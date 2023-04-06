Пранкеры Вован и Лексус вывели экс-главу Франции Олланда на откровенный разговор

Политик честно рассказал о своем разговоре с Макроном и отношении к событиям на Украине.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) на этот раз решили разыграть бывшего президента Франции Франсуа Олланда и поговорили с ним от лица экс главы Украины Петра Порошенко.

Ребята начали свой разговор с отношения политика к событиям на Украине. Олланд честно ответил, что признает Европу, в том числе и Францию, полноценными участниками конфликта.

Олланд начал разговор с того, что признал Евросоюз и Францию полноценными участниками конфликта на Украине. По его словам, это отрицается для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы страны.

«Они не хотят быть воющей стороной в том смысле, что Россия может использовать их поддержку как предлог для действий против соседней европейской страны и втянуть мир в войну, которая выйдет за пределы Украины», — заявил Олланд.

Также он добавил, что сейчас Украине очень важно как можно скорее отправить истребители F-16. При этом, по его мнению. Украина, пока еще способна вести боевые действия, ни в коем случае не должна соглашаться на мирные переговоры. Ведь именно он нее зависит мировой баланс.

«Если Украина победит, чего я желаю от всего сердца, это обязательно послужит отпором для авторитарных режимов», — продолжает политик.

Более того, Олланд раскрыл то, что ему недавно передал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Макрон долгое время считал, что он может сыграть роль в переговорах между Украиной и Россией. Я думаю, что сегодня он понял, что эта позиция несостоятельна. Он также согласился с тем, что Путин в данный момент не может быть собеседником», — сказал политик.

Олланд также вспомнил Евромайдан и добавил, что главу государства Виктора Януковича тогда сместили только благодаря приезду Порошенко в Париж вместе с Виталием Кличко.

В конце разговора Франсуа Олланд намекнул, что выступает против пенсионной реформы во Франции и полностью на стороне протестующих вот уже долгое время французов.

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