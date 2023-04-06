Волочкова про критику и хейт: «Кого-то возмущает, кого-то возбуждает»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45

Волочкова: я продолжают творить, несмотря на хейтеров

Волочкова про критику и хейт: «Кого-то возмущает, кого-то возбуждает»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Недоброжелатели часто стремятся поставить знаменитость «на место», однако она продолжает двигаться вперед.

Артистка балета Анастасия Волочкова рассказала, как переживает нападки хейтеров. В интервью изданию «Мослента» она призналась, что продолжает жить и создавать лучшую версию себя, несмотря на критику недоброжелателей.

Танцовщица блистает не только на сцене, но и активно ведет социальные сети, где не нее и выливаются «ушаты грязи». Как отмечает сама артистка, люди придумывают небылицы о ее личной жизни, но ей важно продолжать творить и идти вперед. К тому же, в перевес критике, ей есть чем гордиться — в балетное училище она пришла без всяких перспектив и данных, но добилась колоссальных высот.

«Тогда у меня не было растяжки, которая сегодня кого-то будоражит, кого-то возмущает, а кого-то возбуждает. Гибкости тоже не было. Все это выработано непосильным трудом. На мой взгляд, я являюсь хорошим примером того, как можно добиться успеха, не имея нужных данных», — считает Волочкова.

Прима Большого театра добавила, что ее часто обвиняют в растрате региональных средств на собственные нужды. Однако свои спектакли она оплачивает сама, помогают ей также друзья, неравнодушные к искусству. По ее словам, в полной мере ответственность за ее деятельность лежит только на ней самой, и она прекрасно справляется.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасию Волочкову заподозрили во второй беременности.

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