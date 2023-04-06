Владелец беспилотника устанавливается.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
Самодельный дрон упал на территории завода в подмосковных Химках. Как стало известно 5-tv.ru, речь идет о предприятии «Факел».
По данным источника, беспилотное устройство было оборудовано камерами. Его размеры — 300 на 300 миллиметров. Владелец дрона в настоящее время устанавливается.
Предварительно, дрон должен был сфотографировать и снять на видео территорию завода, однако система радиоэлектронной борьбы отключила его. В итоге беспилотник вышел из строя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон упал вблизи Запорожской АЭС.
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