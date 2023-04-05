Стало известно об упавшем вблизи Запорожской АЭС ударном дроне ВСУ

Украинские боевики атаковали станцию в то время, когда на ней находятся сотрудники МАГАТЭ.

Ударный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира российского подразделения, охраняющего объект.

Уточняется, что упавший беспилотник весом более двух килограммов произведен в Польше. Расположение его обломков позволяет судить, что целью атаки была инфраструктура АЭС. Причины падения дрона выясняют эксперты.

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Также подчеркивается, что атаку на станцию украинские боевики предприняли в то время, когда на объекте находятся сотрудники Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС.