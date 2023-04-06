МВФ предупреждает! Как противостояние США и Китая повлияют на экономику в мире

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 950

Экономист Чирков заявил, что Международный валютный фонд озабочен возможным кризисом западных стран

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

По мнению экспертов Международного валютного фонда, из-за конфликта Вашингтона и Пекина мир раскололся на два блока. Какими будут последствия?

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что геополитические противоречия из-за противостояния США и Китая могут привести к расколу мира и бедности. В беседе с 5-tv.ru доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков заявил, что такой исход событий вполне вероятен, если западные страны продолжат свою политику.

Из-за ограничений, которые инициирует Запад, нарушаются хозяйственные цепочки в мире. МВФ видит это и беспокоится из-за возможного снижения уровня жизни и доходов жителей западных стран.

«МВФ, видимо, пытается тем или иным образом помешать этому и сделать это не столь заметным. Такие прогнозы говорят о том, что МВФ понимает все проблемы, с которыми сталкиваются западные страны, и пытается таким образом воздействовать на страны развивающиеся, то есть на страны БРИКС», — объяснил эксперт.

Фонд пытается показать России, КНР, Бразилии, Индии и ЮАР, что возникшее противостояние им тоже невыгодно, чтобы страны БРИКС стали более сговорчивы. Но лидеры этих стран понимают, что экономический компромисс с западными странами приведет к более негативным последствиям.

«Сгладить последствия разгорающегося мирового кризиса, который будет сконцентрирован в западных странах, можно только снятием санкций. Пора начинать выстраивать договоренности, которые лягут в основу будущего мирового развития», — отметил Чирков.

В иных случаях, по его мнению, предупреждения МВФ так и останутся просто предупреждениями, которые не помогут западным странам избежать самого плохого сценария развития — кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как повышение госдолга США отразится на ситуации в мире.

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