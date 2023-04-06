О чем говорить: зачем Макрон прибыл в КНР и хотел увидеть Си Цзиньпина
Макрон надеется обсудить с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
Фото, видео: © РИА Новости / Ирина Калашникова; 5-tv.ru
Председатель Китая встретил французского лидера в дома Народных собраний.
В Пекине в эти минуты проходит встреча китайского лидера с французским президентом. Эммануэль Макрон прибыл в Поднебесную еще накануне, но официально европейскую делегацию приняли только сегодня.
Си Цзиньпин встретил Макрона в доме народных собраний. А ранее французский лидер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — которая тоже прилетела в Китай для того, чтобы обсудить партнерство страны с Европейски континентом — встретились с китайским премьер-министром. Основной темой переговоров, как и ожидалось, стала ситуация на Украине.
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