О чем говорить: зачем Макрон прибыл в КНР и хотел увидеть Си Цзиньпина

Председатель Китая встретил французского лидера в дома Народных собраний.

В Пекине в эти минуты проходит встреча китайского лидера с французским президентом. Эммануэль Макрон прибыл в Поднебесную еще накануне, но официально европейскую делегацию приняли только сегодня.

Си Цзиньпин встретил Макрона в доме народных собраний. А ранее французский лидер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — которая тоже прилетела в Китай для того, чтобы обсудить партнерство страны с Европейски континентом — встретились с китайским премьер-министром. Основной темой переговоров, как и ожидалось, стала ситуация на Украине.