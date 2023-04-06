Южный бастион НАТО: сможет ли Турция усидеть на двух стульях — дружбе с США и РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60

Тюрколог Сбитнева: США и Россия не готовы мириться с турецким «двустульем»

Южный бастион НАТО: сможет ли Турция усидеть на двух стульях — дружбе с США и РФ

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Анкара боится потерять наработанные контакты в предвыборной гонке. Однако попытка все исправить лишь усугубляет положение.

Предстоящие выборы в Турции станут значимыми не только для самой страны, но и для российско-турецких отношений. Искусный мастер политической игры Реджеп Тайип Эрдоган пытается укрепить свои позиции и показать конкурентоспособность в надежде на победу. Тюрколог Алина Сбитнева в беседе с EADaily прокомментировала спорное поведение турецкого лидера, и объяснила, зачем Эрдоган предупредил о возможном визите главы РФ Владимира Путина в Анкару.

Турецкий президент последнее время не скупится на резонансные заявления. Он поддержал вступление Финляндии в НАТО, тем самым столкнув России с новыми угрозами на ее границах. После дал на попятную - открестился от посла из США, заявил, что не откроет ему двери. 

Эксперт сообщил, что Эрдоган стал придерживаться антиамериканской риторики в своих выступлениях. По ее словам, Турция неоднократно утверждал, что сотрудничество с США и НАТО не заставит ее присоединиться к альянсу со своими санкциями против России.

«Периодически ввергала своих заокеанских коллег в некоторый ступор — там до сих пор не привыкли считаться с чужим мнением и, уж тем более, не готовы мириться с демонстрируемым турками «двустульем“», — прокомментировала Сбитнева.

Тюрколог считает, что подобное поведение может привлечь консерваторов из числа электората, которым чужды западные ценности. Однако эксперт не стала бы отожествлять его поведение с предвыборной компанией, ведь он давно заявляет о намерении выйти из НАТО, но этого почему-то не происходит, и Турция остается среди стран-участниц.

«Турция была и по-прежнему остается „южным бастионом“ альянса, более того, членство в данном военно-политическом блоке позволяет ей в отдельных случаях прямо влиять на своих западных партнеров и вести с ними торг», - добавила она.

Алина Сбитнева считает, что анонс визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию может быть приурочен к продолжения процессов уригулировани ясирийского кризиса. Однако Москве и Анкаре есть что обсудить — на повестке темы, которые касаются двусторонних отношений после расширения НАТО к границам России с дозволения Турции.

Что касается государственного визита Путина в Турцию — в Кремле сообщили, что такого решения еще не принято. Эксперт считает, что преждевременные заявления Эрдогана могут свидетельствовать о продолжении согласования встречи на высшем уровне.

«С другой — Эрдоган таким образом лишний раз подчеркивает, что контакты с Россией, несмотря все перипетии и исходящее от стран Запада недовольство, продолжаются, и Анкара не намерена отказываться от выгодных ей проектов и договоренностей», — подчеркнула собеседник издания.

Тюрколог заключила, что в преддверии выборов твердая политическая позиция могла бы сыграть на руку. Однако попытки «дружить» со всеми подряд не вызывают положительных эмоций ни у западного мира, ни у России. Сбитнева предположила, что во время предвыборной гонки Эрдоган будет стараться не гневить партнеров, чтобы не растерять наработанное на всех фронтах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган «закрыл двери» для американского посла в Турции Флейка.

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