Лукашенко завил о достигнутых договоренностях с Путиным по всем вопросам

Лидеры России и Белоруссии встретились в преддверии Высшего государственного совета Союзного государства.

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренностей по всем вопросам, которые они обсудили накануне заседания Высшего государственного совета Союзного государства (ВГС). Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

В материале отмечается, что так итоги встречи оценил в беседе с журналистами сам президент Белоруссии по прибытии в Кремль. Вместе с этим Лукашенко охарактеризовал переговоры как фундаментальные. Акцент, по его словам, был сделан на вопросы обороны.

Как известно, встреча Путина и Лукашенко проходила в среду, 5 января и завершилась минувшей ночью. Российский президент на ней назвал успешной работу двух государств по разным направлениям.

«Много сделано по всем направлениям — на международной арене и обеспечения безопасности наших государств. Приятно отметить результаты в экономике — объем товарооборота увеличился на 12%, впечатляет, 45 миллионов долларов — это серьезный результат совместной работы», — подчеркнул Путин.

Также он заявил о планах обсудить 28 союзных программ в рамках ВГС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты РФ.