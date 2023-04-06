Лукашенко завил о достигнутых договоренностях с Путиным по всем вопросам
Лукашенко: мы договорились с Путиным по всем вопросам
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Лидеры России и Белоруссии встретились в преддверии Высшего государственного совета Союзного государства.
Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренностей по всем вопросам, которые они обсудили накануне заседания Высшего государственного совета Союзного государства (ВГС). Об этом сообщает информационное агентство БелТА.
В материале отмечается, что так итоги встречи оценил в беседе с журналистами сам президент Белоруссии по прибытии в Кремль. Вместе с этим Лукашенко охарактеризовал переговоры как фундаментальные. Акцент, по его словам, был сделан на вопросы обороны.
Как известно, встреча Путина и Лукашенко проходила в среду, 5 января и завершилась минувшей ночью. Российский президент на ней назвал успешной работу двух государств по разным направлениям.
«Много сделано по всем направлениям — на международной арене и обеспечения безопасности наших государств. Приятно отметить результаты в экономике — объем товарооборота увеличился на 12%, впечатляет, 45 миллионов долларов — это серьезный результат совместной работы», — подчеркнул Путин.
Также он заявил о планах обсудить 28 союзных программ в рамках ВГС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты РФ.
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