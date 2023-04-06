Лукашенко завил о достигнутых договоренностях с Путиным по всем вопросам

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 33

Лукашенко: мы договорились с Путиным по всем вопросам

Лукашенко завил о достигнутых договоренностях с Путиным по всем вопросам

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Лидеры России и Белоруссии встретились в преддверии Высшего государственного совета Союзного государства.

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренностей по всем вопросам, которые они обсудили накануне заседания Высшего государственного совета Союзного государства (ВГС). Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

В материале отмечается, что так итоги встречи оценил в беседе с журналистами сам президент Белоруссии по прибытии в Кремль. Вместе с этим Лукашенко охарактеризовал переговоры как фундаментальные. Акцент, по его словам, был сделан на вопросы обороны.

Как известно, встреча Путина и Лукашенко проходила в среду, 5 января и завершилась минувшей ночью. Российский президент на ней назвал успешной работу двух государств по разным направлениям.

«Много сделано по всем направлениям — на международной арене и обеспечения безопасности наших государств. Приятно отметить результаты в экономике — объем товарооборота увеличился на 12%, впечатляет, 45 миллионов долларов — это серьезный результат совместной работы», — подчеркнул Путин.

Также он заявил о планах обсудить 28 союзных программ в рамках ВГС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты РФ.

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