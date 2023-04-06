Утром 6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России. Документ опубликовали на сайте правовой информации. Подводя итоги работы предыдущей команды, в интервью «Известиям» директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Александр Школьник рассказал, что сейчас происходит в сфере гражданского общества и государственных институтов страны, а также анонсировал планы организации.

«Возвращение Донбасса на большую историческую Родину — важнейшее историческое событие»

Фото: Пресс-служба Общественной Палаты РФ

— Вы вошли в новый состав Общественной палаты по списку президента. До этого три года в качестве заместителя секретаря курировали в палате международную деятельность. В связи с этим хотелось поговорить о том, что сейчас происходит на треке взаимодействия гражданского общества и государственных институтов.

— Давайте поговорим. Но прежде хотел поблагодарить президента за доверие и отметить, что Общественная палата, на мой взгляд, достаточно успешно справляется с функцией, которая ей предписана законом — быть посредником между обществом и властью, транслировать запросы граждан руководству страны. Все мы видим, что президент на постоянной основе проводит встречи с представителями самых разных общественных организаций, он умеет их слушать и слышать. Общественная палата сегодня является своего рода камертоном настроений наших граждан. Мне кажется, что с помощью тонких системных настроек нам удается выстаивать конструктивный диалог между обществом и властью.

— Что вы могли бы выделить в работе Палаты предыдущего созыва? Эти три года были непростые.

— Не то слово. Но, наверное, не согрешу против истины, если скажу, что на седьмой созыв выпало немало исторических событий и глобальных вызовов. Пандемия COVID-19, принятие важнейших поправок в Конституцию России, выборы нового состава Госдумы, специальная военная операция и вхождение новых регионов в состав России. И все это происходило на фоне крушения системы однополярного мира и всей архитектуры международной безопасности. То есть мир окончательно вошел в фазу глобальных перемен.

Возвращение Донбасса на большую историческую Родину — это важнейшее историческое событие последних лет.

— И оно тоже не обошлось без участия Общественной палаты.

— Да. Изначально это была инициатива Общественных палат ДНР и ЛНР. Граждане Херсонской и Запорожской областей, где не существовало подобных общественных институтов, тем не менее, сразу поддержали идею присоединения к России. Референдум был проведен оперативно, открыто и качественно. И здесь тоже огромную роль в его организации, формировании общественного наблюдения за референдумом, обеспечении надежной системы голосования сыграли, конечно же, эксперты и члены Общественной палаты России.

«Инструменты мягкой силы отменить непросто»

— Насколько объективно отражают уровень гражданского самосознания соцопросы, которыми изобилует и Telegram, и другие социальные сети? Наше общество сплотилось?

— Любой соцопрос — это, прежде всего, выборка. Не буду вдаваться в нюансы социологических методик, хотя у меня нет повода не доверять тем же опросам ВЦИОМ. Могу высказать собственную точку зрения. Я принимал участие в нескольких форумах Общественной палаты «Сообщество», в том числе в регионах. Много общался с представителями некоммерческого сектора, да и с простыми гражданами.

На мой взгляд, сплоченность и солидарность, которую проявили россияне, поддерживая президента, особенно после начала СВО, характеризует высокий уровень сознания гражданского общества и эффективную работу Палаты по консолидации всех общественных сил страны.

Доверие правительству и президенту граждане России проявили еще во время пандемии, которая стала серьезным вызовом для всего мирового сообщества. Да, пандемия, с одной стороны, сплотила многих, но вспоминаются и баталии между сторонниками вакцинации и антипривочниками.

В России люди большинстве своем довольно решительно встали на борьбу с коронавирусной инфекцией. Мне довелось быть в числе авторов обращения членов Общественной палаты к гражданам страны о необходимости вакцинации от смертельно опасного вируса. ОП выступила инициатором открытия мобильных пунктов, где можно было бесплатно привиться и, как мне кажется, это помогло удалось быстро организовать общество.

Россиянам удалось научиться жить в онлайне, привыкать к доставке товаров, удаленке, встречам по видеосвязи. После пандемии много чего, кстати, прижилось.

Временное часто становится постоянным. Хотя ничто не заменит непосредственного общения — в этом я убежден, и не перестану повторять, — некоторые плюсы от онлайн форматов все-таки есть. Общественная палата, например, очень быстро перестроила режим работы. Несмотря на закрытие границ, отмену визитов и невозможность личных встреч, все контакты на уровне некоммерческого сектора и гражданских институтов продолжались. Даже на пост председателя Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ) Общественную палату избрали в октябре 2021 года в ходе Генеральной ассамблеи, полностью проходившей в онлайн-режиме.

— С учетом нынешней санкционной политики сейчас, наверно, вряд ли можно говорить о полноценном международном сотрудничестве?

— Мы работаем и продолжаем общение. Инструменты мягкой силы и поддержания диалога на уровне гражданского общества отменить непросто. Как я уже упомянул, в настоящее время Общественная палата является председателем МАЭСССИ, объединяющей организованные институты гражданского общества из более чем 70 стран. Несмотря на колоссальное давление со стороны коллективного запада, в частности, ряда европейских стран, приостановивших свое членство в Ассоциации после начала СВО и требовавших Общественную палату покинуть свой пост, работа по линии МАЭСССИ идет своим чередом. Позиция европейских советов не нашла поддержки у большинства членов Ассоциации, которые выступили за продолжение диалога на уровне гражданского общества. Летом прошлого года наша делегация во главе с Лидией Михеевой успешно представила проекты своего председательства в ходе Генассамблеи МАЭСССИ в Афинах.

Основная тема нашего председательства — «Жизнь в онлайн-эпоху: новые вызовы и поиск решений». В течение года мы провели круглые столы по тематике цифрового неравенства, защиты прав граждан от IT-гигантов, борьбы с молодежной безработицей, результаты которых представим в готовящемся итоговом докладе российского председательства в МАЭСССИ. Также представили обновленный устав Ассоциации.

В нынешнем году планируем организовать итоговый форум, где предложим рекомендации гражданского общества по решению актуальных вопросов цифровой повестки.

— Общественное наблюдение за выборами — одно из самых сильных направлений работы Палаты — в связи с охлаждением международных отношений в зарубежных странах теперь поставлено «на стоп»?

— Как раз наоборот. В прошлом году, несмотря на суживающееся пространство для международных маневров, Общественная палата сформировала и направила десять своих официальных наблюдательных миссий на выборы, проходившие в Абхазии, Анголе, Ливане, Кении, Непале, Республике Конго, Сенегале, Сербии, Тунисе и Южной Осетии. По результатам наблюдательная миссия обычно готовит доклад о прошедших выборах, высказывает свои рекомендации. Специальный доклад по всем прошедшим миссиям будет презентован в палате 11 апреля для широкой аудитории. После многочисленных встреч с представителями избирательных органов в зарубежных странах могу сделать вывод, что российские выборные практики и экспертиза востребованы за рубежом, и есть интерес к более тесному сотрудничеству в этой сфере.

Сейчас мы стали активно развивать отношения с Африкой. Видим большую заинтересованность с их стороны. Хотя, есть, конечно, страны, где во избежание лишних проблем предпочитают отказать нам в наблюдательной миссии. Но это лишь говорит об их политической зависимости и отсутствии «инстинкта национального интереса», как выразился президент Путин.

— Члены Общественной палаты задействованы на Донбассе и в новых регионах?

— Многие наши активисты с первых дней специальной военной операции отправились на Донбасс, чтобы фиксировать все факты геноцида мирного населения и помогать налаживанию мирной жизни.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы правда о ситуации на Донбассе была донесена и до зарубежных коллег. Совместно с МИДом мы организуем выставки о преступлениях киевского режима. За последние полтора года нам удалось выстроить системную и эффективную работу с представителями гражданского общества новых субъектов России, прежде всего с представителями Общественных палат Донецкой и Луганской народных республик. Коллеги принимают активное участие в форумах и регулярных экспертных мероприятиях Общественной палаты по многим направлениям — от оказания гуманитарной помощи до научно-образовательных инициатив. Совместно реализуются проекты, нацеленные на дальнейшую интеграцию новых регионов в наше уже общее социогуманитарное пространство. В следующем созыве в составе Общественной палаты будут работать представители от всех четырех новых субъектов. Если Донецк и Луганск уже выбрали, кто это будет, то Херсонской и Запорожской областям еще предстоит решить вопрос до конца нынешнего года.

Без лишнего пафоса, но вполне уверенно могу утверждать, что в предыдущем составе Общественной палаты удачным образом подобралось много влиятельных и авторитетных людей, которые успешно реализовывали инициативы и важные для страны проекты.

Считаю, что, будучи проводником интересов гражданского общества, Общественная палата не только способствует в целом улучшению социального климата, но и обеспечивает, я бы сказал, экологическую безопасность всей нашей системы гражданских институтов, которая нуждается в постоянном развитии.

— Насколько сейчас гражданское общество трансформировалось в связи с изменением внешней и внутренней повестки?

— На мой взгляд, произошел качественный рывок в развитии институтов гражданского общества в нашей стране. Россияне являются не просто наблюдателями — подавляющее большинство из них становятся участниками исторических событий, происходящих в мире, и, разумеется, внутри страны.

Очевидно, что общество достигло серьезного уровня гражданской зрелости. Особенно в 2022 году, когда всем стало ясно, что наш русский мир в опасности и мы вынуждены встать на защиту собственного суверенитета и своего права быть русскими. Мы прекрасно понимаем, что сражаемся на Украине и освобождаем исконно русские территории не ради территориальных амбиций, а ради защиты мирных граждан, которые хотят быть вместе с Россией, спокойно общаться и учиться на русском языке. Которые не хотят видеть национальными героями военных преступников и безжалостных убийц вроде Бандеры, Шухевича и их приспешников. Тех, кто помнит наше общее прошлое и нашу общую Победу. Тех, кто любит Пушкина, Достоевского, Гоголя, Булгакова, Шевченко, не деля их по национальной принадлежности.

Это и есть наш бескрайний русский мир, построенный на принципах любви к ближнему, сохранения преемственности и традиций, уважения к памяти предков. Наше общество отторгает нацизм, не приемлет попирания традиционных ценностей, гендерных извращений и глумления над памятью.

«Никогда не испытывал иллюзий насчет перспектив России „подружиться“ с западным миром»

Фото: пресс-служба «Музея Победы»

— Но за такую нашу позицию на страну наложено множество санкций.

— Посмотрите, что мы имеем, спустя год после начала спецоперации. Тотальные санкции, агрессивные информационные атаки, попытки психологического давления на граждан России. А дух россиян не сломлен. И экономика, финансовая система, социальные обязательства — все устойчиво. Санкции, примененные по отношению к нашей стране, как выяснилось, имеют обратный эффект.

Россияне проявили солидарность с действиями властей, они всячески поддерживают наших ребят, находящихся в зоне СВО, и не поддаются на провокации.

Вспомните первый концерт в Лужниках, который был посвящен восьмилетию присоединения Крыма к России, и недавний, спустя год после начала спецоперации. Такой мощный энергетический заряд единства. Думаю, это хороший сигнал тем, кто сейчас спешно штудирует свои методички и пытается понять, почему в России они не работают.

— Как относитесь к персональным санкциям против вас, введенным в ряде стран, таких как Канада, Австралия, Великобритания, Украина?

— Санкции, как я уже говорил, делают нас только сильнее. Значит, мы правильно действуем, значит, наша правда и наши слова потенциально опасны для тех, кто готов запрещать, отменять, придумывать все новые и новые ограничения. А правда, как говорят в народе, «глаза колет». Я никогда не скрывал своих убеждений и взглядов.

Твердо уверен, что надо на корню пресекать все попытки умалить нашу роль в победе во Второй мировой. Не дать вирусу нацизма вновь распространиться по миру, так как нацистская идеология губительней любой пандемии, ведь она поражает умы и души людей.

Считаю, что «НАТОцисткая» политика Североатлантического альянса по разжиганию военных конфликтов в странах, не попавших под его влияние, себя исчерпала. Расширение НАТО на восток, информационные вбросы и попытки переписать историю Второй мировой войны, русофобская политика, которая стала набирать обороты после Крымской весны — все звенья одной цепи. И началось это еще после Победы СССР во Второй мировой войне. Это была игра в долгую, и то, что не удалось осуществить в годы холодной войны, было реализовано после распада Советского Союза.

Лично я никогда не испытывал иллюзий насчет перспектив России «подружиться» с западным миром. Хотя, как человек, рожденный в Союзе, всегда придерживался принципа: «за мир во всем мире» и за дружбу народов.

— Но ведь мы в этом не одиноки. Тот же Китай предлагает план мирного урегулирования, выступает против агрессивной политики стран НАТО и говорит о необходимости создания многополярного мира.

— Я убежден, что, несмотря на санкции, русофобию и антироссийскую пропаганду в западных СМИ, многие люди в самых разных уголках земного шара нас поддерживают. Очень верно высказался Владимир Путин: есть не страны недружественные, а элиты. Это большая разница. В прошлом году в Москве появился памятник Фиделю Кастро, и поверьте, на Кубе это очень ценят. Делегацию Общественной палаты очень тепло принимали на международной конференции, проходившей в январе в Гаване. Иранская делегация, которая приезжала в Москву прошлым летом, живо заинтересовалась механизмами работы нашей Общественной палаты и заявила о намерении совместно развивать гражданские институты. Конечно, мы будем тесно сотрудничать и готовы щедро делиться своим опытом. Дружеские связи с китайскими коллегами в сфере общественной дипломатии вышли на качественно новый уровень. Партнерство со странами Африки, как уже говорил, набирает обороты. И все это подтверждает мою уверенность, что друзей у нас в мире больше, чем недругов. Санкции — не тупик, а возможность нового пути.

— На что бы вы обратили внимание, говоря о планах работы нового состава Общественной палаты?

— Думаю, что новому созыву следует уделить особое внимание развитию отношений с общественными организациями на постсоветском пространстве. Эта тема мне близка. Мы уже начали ей заниматься, создав Координационный совет по укреплению российско-белорусской дружбы при Общественной палате. У нас хорошее рабочее взаимодействие с нашими партнерами из Казахстана и Узбекистана, которые регулярно участвуют в проводимых Общественной палатой форумах. Мы начали работать с центрами народной дипломатии, созданными в странах-членах ШОС.

Как мне представляется, нам необходимо сосредоточиться на укреплении контактов со всеми странами СНГ именно на уровне гражданского общества. Мы должны поддерживать постоянный диалог с нашими соседями, чтобы не допустить возможности превращения бывших союзных республик в плацдарм для военных баз НАТО и секретных лабораторий по созданию биологического оружия. То, что происходит сейчас на Украине, в странах Прибалтики, где последние тридцать лет культивировалась ненависть к России и русским, — огромная трагедия прежде всего с точки зрения человеческих отношений. Такого больше нельзя допускать.

Общественная работа, взаимодействие некоммерческого сектора, молодежные и образовательные обмены с постсоветскими государствами — вижу в этом перспективу и большой потенциал.

Впереди еще много серьезных задач и по нашей внутренней повестке, которые предстоит решать сообща, объединив усилия всего гражданского общества. Главное: сейчас всем нам нужна победа. Как поется в песне: «Одна на всех, мы за ценой не постоим».

Ранее 5-tv.ru подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО.