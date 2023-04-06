Венсана Касселя подозревают в разрыве с Тиной Кунаки

Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки, предположительно, расстались после пяти лет брака. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник.

«Они расстались несколько недель назад. Тина убита горем», — сообщил инсайдер.

По его мнению, отношения пары сейчас иллюстрируют и соцсети знаменитостей. Так, бывший супруг Моники Беллучи, к примеру, удалил все фотографии жены со своей страницы. А еще звезда фильма «Черный лебедь» проигнорировал в интернет-пространстве день рождения Кунаки, который она отмечала 5 апреля.

Сама Тина тоже не проявляет активности в общении с поклонниками, причем уже несколько недель — ни совместных с мужем фото в сетях, ни развеивающих сомнения комментариев. В ответ на вопросы о муже знаменитость только демонстративно молчит.

Венсан Кассель и Тина Кунаки расписались пять лет назад, а в 2019-м на свет появилась их общая дочь Амазони. У актера также есть еще две дочери от актрисы Моники Беллуччи, брак с которой продержался целых 14 лет. Это была громкая и красивая история любви, которая началась с совместных съемок в киноленте «Квартира».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии.