Вечный секс-символ: Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

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Алексей Панков
Алексей Панков 27

На снимке актриса прикрывает обнаженную грудь рукой.

Вечный секс-символ: Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Итальянская актриса Моника Беллуччи приняла участие в откровенной фотосессии, организованной журналом Numero. Одной из фотографий 58-летняя модель поделилась в своем личном блоге.

На снимке Моника предстала перед объективом полностью обнаженной, прикрыв рукой грудь. Также стилисты поработали над ее прической и нанесли на лицо яркий макияж. По словам актрисы, эта фотография посвящена итальянскому фотографу и модели Тине Модотти. Девушка вошла в историю как один из самых видных коммунистических деятелей, успев пожить в Италии, США, Мексике, Германии, СССР и ряде других стран.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Монику Беллуччи вновь увидели в компании известного режиссера Тима Бертона. Как сообщает западная пресса, звезды решили устроить свидание в Париже.

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