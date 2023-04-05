Вечный секс-символ: Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

Итальянская актриса Моника Беллуччи приняла участие в откровенной фотосессии, организованной журналом Numero. Одной из фотографий 58-летняя модель поделилась в своем личном блоге.

На снимке Моника предстала перед объективом полностью обнаженной, прикрыв рукой грудь. Также стилисты поработали над ее прической и нанесли на лицо яркий макияж. По словам актрисы, эта фотография посвящена итальянскому фотографу и модели Тине Модотти. Девушка вошла в историю как один из самых видных коммунистических деятелей, успев пожить в Италии, США, Мексике, Германии, СССР и ряде других стран.

Читайте также Моника Беллуччи снялась в платье российского бренда для французского журнала

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Монику Беллуччи вновь увидели в компании известного режиссера Тима Бертона. Как сообщает западная пресса, звезды решили устроить свидание в Париже.