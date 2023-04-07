Чудом спаслись: в Дагестане автомобиль с людьми попал под камнепад
В Дагестане автомобиль с людьми попал под камнепад, пострадавших нет
Фото, видео: 5-tv.ru
Выбраться из ловушки водителю машины помогла смекалка.
Обвал горной породы в Дагестане едва не обернулся трагедией. Огромные камни посыпались на дорогу, по которой проезжала пара машин.
Казалось, что автомобиль будет погребен в этом облаке пыли и груде камней. Но водитель за считанные секунды сообразил, что выбраться из ловушки можно только задним ходом. Какой ущерб причинен машине — не сообщается. К счастью, люди не пострадали, а дорогу уже успели расчистить.
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