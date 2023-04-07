В Сочи иномарка на большой скорости влетела в отбойник, водитель погиб на месте

Эфирная новость 93

Практически в это же время там произошла еще одна серьезная авария.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Смертельная авария произошла минувшей ночью в Сочи. По предварительным данным, на выезде из Мамайского тоннеля водитель BMW значительно превысил скорость и случайно задел колесом бетонное заграждение.

В результате машина опрокинулась и несколько раз перевернулась на дороге. В автомобиле находились два человека. Обоих зажало. Водитель погиб на месте. Пассажира достали из груды металлолома спасатели и в тяжелом состоянии увезли в реанимацию.

И почти в это же время в этом же тоннеле произошла вторая авария. В паре километров от места первого ДТП такси столкнулось с грузовиком. Удар был такой силы, что у большегруза вырвало колесо. Он проехал еще с десяток метров и остановился. А легковушку закрутило на дороге и затем она врезалась в стену тоннеля. Всех, кто находился в машине увезли на скорой. Сведений о том, насколько серьезные травмы получили пострадавшие, пока нет.

В результате двух аварий движение в сторону Адлера в тоннеле на много часов полностью парализовало.

Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
80.67
1.17 88.13
1.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

7:21
Скандальный блогер Эдвард Бил разводится с женой
7:08
Ученые из РФ научились определять по анализу крови шансы заболеть шизофренией
6:55
ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области
6:42
Протесты не утихают: французы продолжают добиваться отмены пенсионной реформы
6:29
В Сочи иномарка на большой скорости влетела в отбойник, водитель погиб на месте
6:16
Бойфренд Ани Лорак сделал признание об их отношениях: «За нас и нашу любовь»

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
Упавший в Брянской области украинский самолет нес авиабомбу
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео