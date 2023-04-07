Скандальный блогер Эдвард Бил разводится с женой

Знаменитость пока не разглашает причин развода.

Российский блогер Эдвард Бил решил развестись со своей супругой Дианой. Об этом сообщает АГН «Москва» в своем Telegram-канале.

«Иск о расторжении брака между молодыми людьми зарегистрирован в одном из московских судов», — говорится в сообщении.

Его планируется рассмотреть уже на следующей неделе.

Пара поженилась в 2016 году, они воспитывают дочь Эмили и сына Оскара.

В 2021 году блогер стал виновником крупного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль на бешеной скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ноябре прошлого года мужчина вышел на свободу и пообещал исправиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эдвард Бил заявил о готовности служить России.