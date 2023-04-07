Скандальный блогер Эдвард Бил разводится с женой

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Блогер Эдвард Бил разводится с женой Дианой

Скандальный блогер Эдвард Бил разводится с женой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость пока не разглашает причин развода.

Российский блогер Эдвард Бил решил развестись со своей супругой Дианой. Об этом сообщает АГН «Москва» в своем Telegram-канале.

«Иск о расторжении брака между молодыми людьми зарегистрирован в одном из московских судов», — говорится в сообщении.

Его планируется рассмотреть уже на следующей неделе.

Пара поженилась в 2016 году, они воспитывают дочь Эмили и сына Оскара.

В 2021 году блогер стал виновником крупного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль на бешеной скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ноябре прошлого года мужчина вышел на свободу и пообещал исправиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эдвард Бил заявил о готовности служить России.

Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
80.67
1.17 88.13
1.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

7:21
Скандальный блогер Эдвард Бил разводится с женой
7:08
Ученые из РФ научились определять по анализу крови шансы заболеть шизофренией
6:55
ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области
6:42
Протесты не утихают: французы продолжают добиваться отмены пенсионной реформы
6:29
В Сочи иномарка на большой скорости влетела в отбойник, водитель погиб на месте
6:16
Бойфренд Ани Лорак сделал признание об их отношениях: «За нас и нашу любовь»

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
Упавший в Брянской области украинский самолет нес авиабомбу
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео