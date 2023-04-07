Совещание Bank of America прервали из-за шквала пророссийских высказываний

Эфирная новость 16

Говоря о проблемах в инвестировании, спикеры начали критиковать Киев, а больше всего досталось Владимиру Зеленскому.

Фото, видео: РИА Новости / Джина Мун; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Американский банк прервал конференцию из-за критики в адрес Киева. Как пишет Financial Times, онлайн-совещание, главной темой которого были антироссийские санкции США, не смогло завершиться из-за шквала антиукраинских высказываний от экспертов.

Спикеры должны были говорить о проблемах в инвестировании, а вместо этого обрушились с критикой на Киев. Старший вице-президент банка по международным отношениям пошел дальше всех и назвал президента Украины Владимира Зеленского «манипулятором и имитатором», в отношении которого в администрации Штатов есть «серьезные опасения».

В итоге представители Bank of America срочно прервали конференцию и принесли извинения клиентам.

+10° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
80.67
1.17 88.13
1.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

19:38
Совещание Bank of America прервали из-за шквала пророссийских высказываний
19:26
Си Цзиньпин предложил Макрону внести свое предложение по перемирию на Украине
19:14
«Эльфийский брутал»: Киркоров в двух словах описал свой новый образ
19:02
Журналисту Wall Street Journal Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже
18:53
«Проверь хвост»: как диверсант ВСУ готовил подрыв подстанции в Керчи
18:41
Суд не отправил в СИЗО Дрожжину по делу о хищении у семьи Баталова

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
Упавший в Брянской области украинский самолет нес авиабомбу
«Не национальность»: Полунин рассказал о смысле понятия «русский» после концерта SHAMAN
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео