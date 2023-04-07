Предвестник инсульта: чем опасна ишемическая атака, случившаяся с Пригожиным

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 1 030

Врач Ашихмин: транзиторная ишемическая атака является предвестником обширного инсульта

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; ВКонтакте / Ярослав Ашихмин; 5-tv.ru

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Иосиф Пригожин перенес транзиторную ишемическую атаку во время съемок. Чем опасно такое состояние? И как себя уберечь от микроинсульта?

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прямо во время съемок перенес транзиторную ишемическую атаку (ТИА), которую также называют микроинсультом, — такой вердикт вынесли врачи, прибывшие на осмотр звезды. О том, чем может быть опасно такое состояние, рассказал врач-кардиолог Ярослав Ашихмин эксклюзивно для 5-tv.ru.

По его словам, ишемическая атака отличается от инсульта меньшим объемом поражения нервной ткани, а симптомы проходят в течение двух часов. Однако закрывать глаза на такое состояние нельзя, поскольку оно может сигнализировать о дальнейших проблемах со здоровьем. Ведь одной из причин ТИА является тромбоз, вызываемый бляшками, несущими кровь к головному мозгу.

«В первые месяцы после транзиторной ишемической атаки резко повышается риск инсульта. <…> Но при транзиторной ишемической атаке либо совсем маленькая зона повреждения, либо быстро тромб самостоятельно растворяется», — пояснил Ашихмин.

Среди частых причин возникновения ТИА врач назвал и повышение артериального давления, которое наблюдалось у Пригожина на съемочной площадке.

«Повышение на пять миллиметров ртутного столба вызывает повышение риска инсульта на 20% и транзиторных ишемических атак», — уточнил специалист.

При этом он отметил, что разницы в лечении ишемической атаки и инсульта нет — важно принимать специальные препараты, а также контролировать артериальное давление.

«По лечению в отношении инсульта и ишемических атак, по профилактическому лечению, разницы практически нет. Но очень важно, у всех пациентов, у которых была транзиторная ишемическая атака, они должны контролировать давление, принимать препараты, чтобы снизился холестерин, чтобы бляшки стабилизировались, и нужен разжижающий кровь препарат. Как раз это препараты, которые нужны после транзиторной ишемической атаки, чтобы не допустить инсульт», — заключил кардиолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иосифу Пригожину потребовалась экстренная медицинская помощь прямо на съемках очередного выпуска передачи. 

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