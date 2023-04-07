Проводим время вместе: 13-летний внук Бабкиной о личной жизни

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 21

Внук Надежды Бабкиной признался, что у него есть дама сердца

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Вместе с папой Данила пришел на премьеру мультфильма, где разоткровенничался.

О своей таинственной «даме сердца» рассказал внук Надежды Бабкиной, 13-летний Георгий, на премьере мультфильма «Зверолэнд».

По словам подростка, у него есть отношения со школьной подругой. Однако они носят лишь дружеский характер и не подразумевают под собой романтической составляющей.

«Она меня часто приглашает к себе в гости, я ее приглашаю к себе. Мы с ней в торговые центры ездим, скалодромы — проводим время вместе, можно так сказать, развлекаемся. Но потом разъезжаемся по домам», — объяснил Данила.

Интересно, что внук Бабкиной называет ее не бабушкой, а простой Надей. И это неудивительно. В свои 73 года артистка роскошно выглядит. Женщине удается не только следить за своей внешностью, но и постоянно гастролировать. По признанию сына Бабкиной Данилы, певица является настоящим трудоголиком. Он постоянно просит директоров его матери составлять ей такой график, при котором у нее будет достаточно времени на сон.

Ранее 5-tv.ru написал, как внук Бабкиной готовится выпустить с народной артисткой совместный трек.

+10° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
82.40
1.73 90.29
2.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

21:17
Арестович призвал немедленно сменить Зеленского на другого президента
21:05
«Первый удар, второй, третий!» — выжившие об обстреле Донецка снарядами ВСУ
20:52
Подчеркнутая дружба: главные темы встречи Лаврова и Чавушоглу в Турции
20:40
Российские военные продвигаются к западным кварталам Артемовска
20:28
Проводим время вместе: 13-летний внук Бабкиной о личной жизни
20:16
Весна устроила испытание для российских регионов

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
Тише едешь — дальше будешь: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 апреля
«Не национальность»: Полунин рассказал о смысле понятия «русский» после концерта SHAMAN
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео